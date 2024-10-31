Встреча администрации с сотрудниками института кормов прошла в Лобне

Выездной формат общения с властями городского округа пользуется большой популярностью у жителей. Очередная встреча прошла в крупнейшем в России научно-исследовательском центре имени Вильямса, которому уже больше ста лет.
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