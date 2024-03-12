Финляндия перекроет восточный рубеж «чрезвычайным» способом

Все идет к тому, что КПП на границе с Россией не заработают и 14 апреля. Парламент Финляндии готовится начать работу над чрезвычайным законом, призванным «обеспечить безопасность на восточной границе» — т.
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