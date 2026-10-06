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Во Франции школьнику оторвало руку полицейской гранатой на протесте

Во фран­цуз­ском горо­де Ланс, рас­по­ло­жен­ном в депар­та­мен­те Па-де-Кале, про­изо­шёл тра­ги­че­ский инци­дент: пят­на­дца­ти­лет­не­му под­рост­ку ото­рва­ло кисть руки поли­цей­ской гра­на­той во вре­мя акции про­те­ста.

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