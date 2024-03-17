Глава ГУР Украины впервые прокомментировал атаки на Курскую и Белгородскую области

Западные СМИ назвали поставляемое НАТО Украине оружие “хламом”. Глава ГУР Минобороны Украины дал комментарий об атаке на Белгородскую область Руководитель Кирилл Буданов* в первый раз прокомментировал атаки ДРГ на российский регион.