Глава ГУР Украины впервые прокомментировал атаки на Курскую и Белгородскую области

Западные СМИ назвали поставляемое НАТО Украине оружие “хламом”. Глава ГУР Минобороны Украины дал комментарий об атаке на Белгородскую область Руководитель Кирилл Буданов* в первый раз прокомментировал атаки ДРГ на российский регион.
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