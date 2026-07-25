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Этот таинственный мир

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Сколько углерода в тарелке и как ученые раскрыли скрытый экологический след еды

Сколько углерода в тарелке и как ученые раскрыли скрытый экологический след еды

Что сильнее влияет на климат: мясной чизбургер или фрукт из сада? Редакция ETM Исследователи из Лейденского университета рассчитали реальный экологический след еды и выяснили, как выбор конкретных продуктов разными группами людей влияет на планету.

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