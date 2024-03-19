Анастасия Ракова анонсировала проведение первой регистрации брака во время театральной постановки

Столичные ЗАГСы проведут пять торжественных церемоний бракосочетания В честь дня рождения московского музыкального театра «Геликон-опера» с 10 по 14 апреля столичные ЗАГСы проведут выездные регистрации брака для пяти пар при участии зрителей.