В Верхнетоемском округе мужчина изготовил боеприпасы

Сотрудники полиции обнаружили в квартире 46-летнего жителя местного поселка более 70 патронов 16-го калибра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России началась...
- Минимальная проду...
- ХЛ Пенсионерка из Ар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым