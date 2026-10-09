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Регион 29

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В Верхнетоемском округе мужчина изготовил боеприпасы

В Верхнетоемском округе мужчина изготовил боеприпасы

Сотрудники полиции обнаружили в квартире 46-летнего жителя местного поселка более 70 патронов 16-го калибра.

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