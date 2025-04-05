Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

Сириус: 16,5 тыс. заявок на конкурс "Большие вызовы" от студентов СНГ

Сириус: 16,5 тыс. заявок на конкурс "Большие вызовы" от студентов СНГ

В 2025 году конкурс "Большие вызовы" собрал рекордные 16,5 тыс. заявок от школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх