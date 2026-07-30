Гогунский рассказал о романах после развода

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», в подкасте «Счет, пожалуйста» рассказал, что с момента расставания с женой в 2018 году у него не было серьезных романов, передает «Звездач».
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