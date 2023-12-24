В Петербурге начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах

В общей сложности в Северной столице будет открыто почти 40 пунктов. В Петербурге, как и по всей стране, волонтёры регионального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина вместе с отделениями Народного фронта начали сбор подписей в поддержку российского лидера на предстоящих выборах главы государства.