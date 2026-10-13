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Батраков отомстил «Барселоне» за обиду 7-летней давности: у него старые счеты с каталонцами

Батраков отомстил «Барселоне» за обиду 7-летней давности: у него старые счеты с каталонцами

История!Россиянин Алексей Батраков отличился в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Для 21-летнего россиянина мяч стал дебютным как за «Галатасарай», куда он перешел летом, так и в Лиге чемпионов.

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