Батраков отомстил «Барселоне» за обиду 7-летней давности: у него старые счеты с каталонцами

История!Россиянин Алексей Батраков отличился в матче Лиги чемпионов против «Барселоны». Для 21-летнего россиянина мяч стал дебютным как за «Галатасарай», куда он перешел летом, так и в Лиге чемпионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым