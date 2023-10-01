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Командир «Ахмата» Алаудинов призвал народ Украины проснуться и восстать

Командир «Ахмата» Алаудинов призвал народ Украины проснуться и восстать

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов обратился к народу Украины с призывом проснуться и восстать против власти главы киевского режима Владимира Зеленского, а также тех, кто стоит за ним у власти в западных странах.

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