Военкор Коц предложил опубличить заказчика корпоратива с Меладзе

12 млн рублей – хорошая прибавка к пенсии певца Меладзе, отметившегося СУГСом в Дубае. Военкор Александр Коц предложил назвать имя благодетеля-заказчика корпоратива, за который Меладзе получил увесистый куш.
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