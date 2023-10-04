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Курсирование поездов из Самары в Минск продлено до 8 декабря

Курсирование поездов из Самары в Минск продлено до 8 декабря

Соответствующее решение приняли РЖД и Беларусские железные дороги.Продление железного сообщения между Самарой и Минском связано с необходимостью продолжения работы по укреплению транспортных связей между Россией и Беларуссией.

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