Курсирование поездов из Самары в Минск продлено до 8 декабря

Соответствующее решение приняли РЖД и Беларусские железные дороги.Продление железного сообщения между Самарой и Минском связано с необходимостью продолжения работы по укреплению транспортных связей между Россией и Беларуссией.
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