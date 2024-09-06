Безработный муж продал купленный женой кондиционер, чтобы пойти в поход с друзьями

Если вы живете в местности с жарком климатом, кондиционер просто необходим! Вот почему женщина из этой истории решила вложиться в кондиционер, несмотря на то, что ее семья испытывала финансовые трудности.
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