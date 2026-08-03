Политика как он...
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Политика как она есть

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Названы атаковавшие Геленджик беспилотники ВСУ

Названы атаковавшие Геленджик беспилотники ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать переполненный отдыхающими пляж в Геленджике при помощи беспилотников дальнего радиуса действия FP-1 или FP-2, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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