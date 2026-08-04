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Младенец из Югры проглотил 32 магнитных шарика и попал в реанимацию

Младенец из Югры проглотил 32 магнитных шарика и попал в реанимацию

В Сургуте врачи спасли младенца, который проглотил 32 магнитных шарика. Как сообщает региональный минздрав, в Центр охраны материнства и детства экстренно поступил ребенок в возрасте 1 года и 1 месяца с кишечной непроходимостью и тяжелым воспалительным процессом.

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