Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) заявил, что жители Северной Кореи используют его песни как материал для изучения русского языка для школьников.
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