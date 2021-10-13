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В школах Абакана усилили меры безопасности из-за угрозы нападения вооруженного человека

В школах Абакана усилили меры безопасности из-за угрозы нападения вооруженного человека

В столице Хакасии Абакане усилены меры безопасности в школах после появлении информации о возможном проникновении вооруженного человека в учебные заведения.

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