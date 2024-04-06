Напиток для дамы: нарколог разъяснил, чем опасен сладкий алкоголь Алиса БронскаяСуществует распространенное мнение, что проблемы с алкоголем возникают только у тех, кто употребляет «тяжелый» алкоголь, такой как водка, коньяк и прочие крепкие напитки.
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