Напиток для дамы: нарколог разъяснил, чем опасен сладкий алкоголь Алиса БронскаяСуществует распространенное мнение, что проблемы с алкоголем возникают только у тех, кто употребляет «тяжелый» алкоголь, такой как водка, коньяк и прочие крепкие напитки.