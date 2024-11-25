В Пинеге в результате пожара погибла женщина

Возгорание произошло в хозпостройке на территории частной пилорамы на окраине посёлка.К моменту прибытия пожарных из 45-й части Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты внутри здания было сильное задымление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии