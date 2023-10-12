Эксперт: ВС РФ возьмут Авдеевку в ближайшие месяцы

Российские силы перешли в наступление, они везде перехватили инициативу у украинских войск. Даже на южных участках фронта противник уже не штурмует рубежи ВС РФ, как раньше, идут короткие атаки ВСУ для улучшения тактических позиций.
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