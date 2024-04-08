Руководитель Камчатки напомнил о важности уменьшения бедности среди многодетных семей

Губернатор Камчатского края, Владимир Солодов поручил министерству социального благополучия и семейной политики, министерству труда, и экономическому блоку правительства региона, чтобы они обеспечили индивидуальный подход к уменьшению уровня бедности среди многодетных семей.
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