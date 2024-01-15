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Смоленская Газета

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Дедушка Меркурий: о Крещении Господнем

Дедушка Меркурий: о Крещении Господнем

В 38-м выпуске "Ладанки" Дедушка Меркурия расскажет о Крещении Господнем. Что это было за Крещение и кто его совершил над Самим Иисусом Христом? Ребята узнают, что до Своего Крещения Иисус Христос помогал в плотницком деле праведному Иосифу Обручнику.

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