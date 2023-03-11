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Дешам о поведении аргентинцев после финала ЧМ-2022: «Недопустимые поступки и отношение, уважения не было. Некоторые ситуации зашли слишком далеко»

Дешам о поведении аргентинцев после финала ЧМ-2022: «Недопустимые поступки и отношение, уважения не было. Некоторые ситуации зашли слишком далеко»

Дидье Дешам недоволен поведением игроков сборной Аргентины после финала ЧМ-2022. Южноамериканская команда выиграла турнир, в решающем матче обыграв сборную Франции (3:3, пен.

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