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Меркли получает около 16 млн рублей за сезон в минском «Динамо» («СЭ»)

Форвард минского «Динамо» Ник Меркли получает около 16 млн рублей за сезон. Канадец также может заработать около 11 млн рублей бонусами, сообщает «Спорт-Экспресс».

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