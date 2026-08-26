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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Собянин рассказал, как Москва делится образовательным опытом с регионами

О лучших практиках в сфере образования, которыми Москва делится с регионами, сообщил Сергей Собянин. Подготовку учителей ведут Московский городской педагогический университет и Корпоративный университет московского образования.

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