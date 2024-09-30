«Киев горел, как никогда»: массированная атака ударных беспилотников и ракет в последнюю ночь сентября Юлия СоколоваПосле мощных взрывов в столице Украины в небо поднялись устрашающие столбы кроваво-розового цвета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии