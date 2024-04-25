Троллейбусами в Петрозаводске некому управлять

Выяснили, что главная причина длительных интервалов между рейсами троллейбусов — отсутствие необходимого количества водителей Жители микрорайона Кукковка продолжают активно жаловаться на общественный транспорт: приходится долго ждать троллейбус.
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