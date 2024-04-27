Зеленский заявил о готовности переломить ситуацию в зоне СВО

По мнению президента Украины, этому поможет западное оружие. По словам главы Украины Владимира Зеленского, Россия смогла перехватить инициативу в зоне СВО на фоне шести месяцев задержки с одобрением пакета помощи ВСУ со стороны американского Конгресса.