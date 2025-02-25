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Le Figaro: ЕС хочет заключить с Киевом свое соглашение о полезных ископаемых

Le Figaro: ЕС хочет заключить с Киевом свое соглашение о полезных ископаемых

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa Страны Евросоюза обсуждают с Киевом свое соглашение по разработке недр Украины и добыче редкоземельных металлов отдельно от Соединенных Штатов, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление вице-председателя Еврокомиссии и еврокомиссара, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС, Стефана Сежурне.

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