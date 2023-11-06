Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении полностью остановлено. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, выступая перед журналистами на пресс-конференции в понедельник, 6 ноября.
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