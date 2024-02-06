Сбыть краденое: Европа боится отдавать Киеву русские активы

ЕС не поддержал предложение Брюсселя отдать "стране 404" замороженные русские миллиарды.На днях Бельгия предложила передать Незалежной находящиеся в европейских банках замороженные валютные резервы России.
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