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Сбыть краденое: Европа боится отдавать Киеву русские активы

Сбыть краденое: Европа боится отдавать Киеву русские активы

ЕС не поддержал предложение Брюсселя отдать "стране 404" замороженные русские миллиарды.На днях Бельгия предложила передать Незалежной находящиеся в европейских банках замороженные валютные резервы России.

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