Вирджилиу Мэрджиняну: "Скоро выйдет фильм, в котором снялась и Валентина Нафорницэ"

Председатель Союза кинематографистов Республики Молдова, кинопродюсер, профессор университета Вирджилиу Мэрджиняну сообщил, что сопрано «Валентина Нафорницэ появится в фильме, который выйдет в прокат в ближайшее время».
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