В Ростове пятерым обвиняемым в захвате заложников в СИЗО дали сроки до 29 лет

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 21 до 29 лет лишения свободы пятерых обвиняемых в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону летом 2024 года.
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