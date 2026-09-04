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В Ростове пятерым обвиняемым в захвате заложников в СИЗО дали сроки до 29 лет

В Ростове пятерым обвиняемым в захвате заложников в СИЗО дали сроки до 29 лет

Южный окружной военный суд приговорил к срокам от 21 до 29 лет лишения свободы пятерых обвиняемых в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону летом 2024 года.

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