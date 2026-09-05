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Всё лучшее — только китайцам? Xiaomi 18 Fold и Xiaomi Pad 9 Pro Max будут продаваться только в Китае

Всё лучшее — только китайцам? Xiaomi 18 Fold и Xiaomi Pad 9 Pro Max будут продаваться только в Китае

Похоже, Xiaomi не собирается выводить устройства на собственной SoC XRING O3 на глобальный рынок Новая фирменная однокристальная система Xiaomi Xring O3 не появится на глобальном рынке: устройства на ее базе — складной смартфон Xiaomi 18 Fold и планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max — будут официально продаваться только в Китае.

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