Всё лучшее — только китайцам? Xiaomi 18 Fold и Xiaomi Pad 9 Pro Max будут продаваться только в Китае

Похоже, Xiaomi не собирается выводить устройства на собственной SoC XRING O3 на глобальный рынок Новая фирменная однокристальная система Xiaomi Xring O3 не появится на глобальном рынке: устройства на ее базе — складной смартфон Xiaomi 18 Fold и планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max — будут официально продаваться только в Китае.