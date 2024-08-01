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Cостояние богатейших россиян выросло на 24,29 млрд долларов с начала 2024 года

Cостояние богатейших россиян выросло на 24,29 млрд долларов с начала 2024 года

Богатейшие россияне нарастили свое состояние с начала этого года на 24,29 миллиарда долларов. Это следует из рейтинга Bloomberg, в котором учитывается стоимость акций компаний, в которых имеют долю бизнесмены.

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