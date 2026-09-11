NATURAL GAS: 1M Death Cross eyes 1.900. Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! InvestingScope Natural Gas is marginally bearish on its 1D technical outlook (RSI = 44.
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