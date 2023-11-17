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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 3+10 в 14 играх

Тарасенко сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 3+10 в 14 играх

Форвард «Оттавы» набрал 13-е (3+10) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 14 игр. В матче с «Ред Уингс» за 16:16 (1:16 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».

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