Тарасенко сделал 2 передачи в матче с «Детройтом». У него 3+10 в 14 играх

Форвард «Оттавы» набрал 13-е (3+10) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 14 игр. В матче с «Ред Уингс» за 16:16 (1:16 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, полезность – «плюс 2».