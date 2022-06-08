Как получить субсидии без справок от горэлектросети? БГЭС ответила на вопросы барнаульцев

Какие услуги можно получить от БГЭС бесплатно и как потребовать в органах соцзащиты предоставление субсидий без справок от горсети, а также когда БГЭС вручит своим абонентам обещанные бонусы за электронные квитанции? Такие вопросы читатели amic.