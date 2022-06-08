Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Никаких "даров" у Жириновского не было. Просто всем было интересно смотреть на клоуна. А его партия потрепыхается чут...Партия одного чел...
  • Татьяна Антонова
    глупость! Больше заняться нечем?Нужны репрессии. ...
  • nyha
    самоликвидация...Партия одного чел...

Как получить субсидии без справок от горэлектросети? БГЭС ответила на вопросы барнаульцев

Как получить субсидии без справок от горэлектросети? БГЭС ответила на вопросы барнаульцев

Какие услуги можно получить от БГЭС бесплатно и как потребовать в органах соцзащиты предоставление субсидий без справок от горсети, а также когда БГЭС вручит своим абонентам обещанные бонусы за электронные квитанции? Такие вопросы читатели amic.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх