Терещенко об игре Барбашева: «Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки у нас не так ценятся, как в Северной Америке»

Нападающий набрал 6 (3+3) очков в 3 играх. «Слушайте, сезон длинный. Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки, по крайней мере у нас, не так ценятся, не так находятся на слуху, как в Северной Америке.