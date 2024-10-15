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Терещенко об игре Барбашева: «Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки у нас не так ценятся, как в Северной Америке»

Нападающий набрал 6 (3+3) очков в 3 играх. «Слушайте, сезон длинный. Ваня – рабочая лошадка. К сожалению, такие игроки, по крайней мере у нас, не так ценятся, не так находятся на слуху, как в Северной Америке.

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