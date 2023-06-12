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Африканские лидеры могут посетить РФ и Украину на этой неделе

Африканские лидеры могут посетить РФ и Украину на этой неделе

Посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы может делегация из президентов семи стран Африки, сообщает 12 июня ТАСС со ссылкой на свой источник.

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