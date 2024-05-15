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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель Monkey Island работает над РПГ в стиле Zelda и Stardew Valley Создатель Monkey Island Ро...

Создатель Monkey Island работает над РПГ в стиле Zelda и Stardew Valley Создатель Monkey Island Ро...

Создатель Monkey Island работает над РПГ в стиле Zelda и Stardew ValleyСоздатель Monkey Island Рон Гилберт, с командой Terrible Toybox, работает над новой игрой, вдохновленной такими играми, как Zelda, Diablo и Thimbleweed Park.

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