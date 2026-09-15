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ФСИН создаст семь «суперколоний» объединенного типа до 2035 года

ФСИН создаст семь «суперколоний» объединенного типа до 2035 года

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) планирует до 2035 года создать семь учреждений объединенного типа с помещениями следственных изоляторов и участками исправительных колоний.

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