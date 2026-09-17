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Новости Тамбова

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Педагог из Жердевки вошёл в число 20 лауреатов конкурса "Учитель года России"

Педагог из Жердевки вошёл в число 20 лауреатов конкурса "Учитель года России"

Учитель из Тамбовской области вошёл в число 20 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России" 2026 года.

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