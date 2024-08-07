На юге Европы животные начали болеть

В Греции и Румынии фиксируются вспышки заразной вирусной болезни чумы мелких жвачных. {{761716}} По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), владельцам овец и коз во всех странах рекомендуется соблюдать строгие меры биологической безопасности для защиты своих животных от этого заболевания: не ввозить животных с симптомами инфекционных заболеваний, контрол .