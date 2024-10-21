В Орловской области резко выросла младенческая смертность

ТГ

Татьяна Гусева

Я в шоке! Смертность младенцев возраста - это потому, что возросло количество непрофессионалов от медицины? Или от того, что мамы ведут себя во время беременности так, как будто им дети не нужны? Я неоднократно видела, как молодые мамы на прогулке с ребёнком одной рукой везут коляску, а в другой - бутылка пива или сигарета. Что влияет на смертность детей?