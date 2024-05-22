За первый квартал года в Удмуртии выявили пять «черных» кредиторов

Ижевск. Удмуртия. В первом квартале 2024 года в Удмуртии выявили пять нелегальных кредиторов. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.