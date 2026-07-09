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Север Пресс

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Жители Нового Уренгоя предложили обустроить в городе больше парков и скверов

Жители Нового Уренгоя предложили обустроить в городе больше парков и скверов

Жители Нового Уренгоя активно обсуждают, как сделать город комфортнее. Опрос на портале «Живем на Севере» показал, что горожанам не хватает зеленых зон: парков, скверов и мест для отдыха на свежем воздухе.

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