Жители Нового Уренгоя предложили обустроить в городе больше парков и скверов

Жители Нового Уренгоя активно обсуждают, как сделать город комфортнее. Опрос на портале «Живем на Севере» показал, что горожанам не хватает зеленых зон: парков, скверов и мест для отдыха на свежем воздухе.
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