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Билеты на матч сборной России по футболу в Екатеринбурге продаются за 15 тысяч рублей

Билеты на матч сборной России по футболу в Екатеринбурге продаются за 15 тысяч рублей

РФС открыл продажи билетов на товарищеский матч сборных России и Намибии, который состоится 3 октября в Екатеринбурге.

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